【テークバックの勘違い3 クラブの動かし方】まっすぐ遠くに上げようとするから軸がズレる 腰が右に流れると右腰や右肩が回転しない 多くのアマチュアゴルファーは、クラブをまっすぐ遠くに上げようとする意識が強いようです。確かに、まっすぐ遠くに上げたほうが遠心力は大きくなります。しかし、スイング軸をキープするためには、その遠心力に対して、体の左サイドに止まっているところがないと力の均衡が