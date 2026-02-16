飛距離が格段に上がるダウンスイングでの右ヒジの位置とは！？ ダウンスイングでの右ヒジ切り返しからはどう動くかというと、トップオブスイングで下を向いていた右ヒジが徐々にベクトル（向きと大きさを持つ量）を変えていきます。右ヒジを脇腹にくっつけるように下ろすと、シャフトが地面と水平な位置の９時のポジションでクラブのトゥが真上を向きますが、アマチュアゴルファーはこれをフェースが開いていると感じ