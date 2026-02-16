観光客誘致に力を入れている北九州市の、新たな目玉になると期待されています。3月から市内で運行される予定のオープントップバスが公開されました。 小倉城でお披露目されたのは、高さ3.8メートル、2階建てのオープントップバスです。■奥村三枝記者「今からバスに乗り込みます。階段を上がっていくと、やっぱり目線が高いです。小倉城が間近に見えます。迫力満点です。」■参加者「いいね、鳥の声が。」屋