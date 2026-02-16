NZ「影の取締役会」中銀は今週の会合で金利据え置くべき、現段階では慎重に NZシャドーボード（影の取締役会）はNZ中銀は今週金利を据え置くべきだと主張。 NZ経済の回復は勢いを増しているものの、依然としてかなりの余剰生産能力が残っている。インフレ率は上昇している、そのためNZ中銀は現段階では慎重になるべきだ、さらなるデータを待つべきだ。NZ中銀は今年下半期に金利の引き上げを開始すべき。