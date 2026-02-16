ティリス上院議員ウォーシュ氏の指名公聴会の早期開催はない 米上院銀行委員会ティリス上院議員は、司法省によるFRBに対する調査が終わるまでウォーシュ氏の承認を支持しないと再度表明。パウエルFRB議長の捜査が解決するまでは譲らない。 ベッセント米財務長官は近く次期FRB議長ウォーシュ氏の指名公聴会が開催される見通しだと述べていたが、ティリス氏は「合意はない」と否定。