女優の吉岡里帆が１０日付で自身のインスタグラムを更新。おなじみのＣＭキャラクターの集合写真が話題を呼んだ。吉岡は、ジャンボ宝くじのＣＭで共演する長男役・妻夫木聡、次男役・成田凌、三男役・矢本悠馬、次女役・今田美桜との豪華集結ショットを投稿。吉岡は長女役に扮（ふん）する。この投稿に「素敵な繋がりに胸が熱くなりました」「仲良すぎて羨ましい」「なんか、当たりそうです」といった声が寄せられていた。