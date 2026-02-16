さらば青春の光・森田哲矢＆ハラミちゃんがＭＣを務める特番『音バナ♪ついつい』（ABCテレビ）第２弾の放送が２月21日土曜に決定した！この番組は、さまざまな交友関係をもつお笑い芸人・森田と、ストリートピアノの即興演奏で人気のポップスピアニスト・ハラミちゃんをＭＣに、 “ついつい”やってしまう言動から音楽アーティストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく音楽トークバラエティ