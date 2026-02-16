米大リーグのメッツが15日（日本時間16日）ドジャースからベン・ロートベット捕手（28）をウエーバーで獲得したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。ロートベットを40人枠に加えるため、右腕デドニエル・ヌニェスが60日間の負傷者リストに移された。ロートベットは先週、エバン・フィリップスを40人枠に登録するため、ドジャースからDFA（事実上の戦力外）となっていた。ロートベットは2