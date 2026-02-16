AKB48の1期生メンバーの前田敦子（34）が、16日発売の『週刊ヤングマガジン』12号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに約11年ぶりに登場した。【別カット】ハイレグ（？）で自転車に乗る前田敦子13日に14年ぶりとなる写真集『Beste』（ベステ）をリリースした前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた節目に、「これが最後」「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」と、過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦した意欲作となっ