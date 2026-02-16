スイス発のチョコレートブランド「リンツ」は、2026年2月16日から28日までの期間限定で、「PICK＆MIX詰め放題」を開催します（一部店舗を除く）。春限定フレーバーも詰め放題の対象専用カップにリンドールなどの人気チョコレートをたっぷり詰められる、お得な「PICK＆MIX詰め放題」。定番のミルクはもちろん、春限定フレーバーの「さくら＆クリーム」や「スプリング」も対象です。カップはSとMの2サイズがあり、フタさえ閉まれば詰