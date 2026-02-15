花粉症の治療は耳鼻咽喉科やアレルギー専門クリニック、眼科、内科、小児科などで受けられますが、特におすすめなのは耳鼻咽喉科です。耳鼻科では鼻の中の状態を直接確認し、症状に合わせた最適な薬を処方できます。耳鼻科で受けられる治療について「水島耳鼻咽喉科」の水島先生にお聞きしました。 監修医師：水島 豪太（水島耳鼻咽喉科 副院長） 日本大学医学部卒業、東京医科歯科大学耳鼻咽喉科入局。同大学付属病院や