ラ・リーガ 25/26の第24節 マジョルカとベティスの試合が、2月16日05:00にソン・モイシュにて行われた。 マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）、セルジ・ダルデル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはセドリック・バカンブ（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）らが先発に名を連ねた。 18分に試合が動く。ベティスのアブデ・