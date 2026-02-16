セリエA 25/26の第25節 ナポリとローマの試合が、2月16日04:45にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。 ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アントニオ・ベルガラ（MF）、マッテオ・ポリターノ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ブライアン・サラゴサ（MF）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）らが