急成長する生成AIで世界を揺さぶるオープンAI。そのトップに立つサム・アルトマンは、ホワイトハウスや上院に招かれながらも、自社株を一切持たない「無欲で謙虚なCEO」を演じ、政策当局の警戒心を巧みに和らげていった。しかしその裏で、反オープンAI陣営による強力なロビー活動が進み、規制をめぐる力学には揺り戻しも生じていたという。AIと政治が交差する緊迫の舞台裏を、ウォールストリート・ジャーナルの記者が丹念に追う。