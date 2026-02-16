ソニーは2月27日、完全ワイヤレスヘッドホン「WF-1000XM6」を発売する。カラーはブラックとプラチナシルバーの2色。●著名アーティストに楽曲提供する4名が協力 接続安定性も強化新製品は「WF-1000XM5」の後継モデル。ノイズキャンセリング機能が向上しており、約25％のノイズ低減を実現するなど、各部が刷新されている。音質面では、世界的に著名な音楽制作スタジオ「Sterling Sound」「Battery Studios」「Coast Mastering