16日朝、東広島市の住宅で火事があり、現場で1人の死亡が確認されました。火事があったのは東広島市黒瀬春日野の住宅です。警察と消防によると午前3時34分ごろ、付近の住民から「建物2階から火が出ている」などと通報が相次ぎました。消防車8台などが出動し、約2時間後に火の勢いは収まりましたが、住宅1棟が燃えています。この家は2人暮らしで、住民とみられる50代女性は軽傷見込みで呉市内の病院に搬送されました。50代男性は住