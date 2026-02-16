日本リーグは70年代に入ると、三菱重工、ヤンマー、日立などに加えて、フジタや読売クラブ、日産自動車、ヤマハ発動機などの新興勢力が力をつけ、新日鉄（八幡製鉄）や東洋工業は苦戦していた。私は仕事が忙しく、サッカーからは離れていた。仕事も独身寮の管理から、販売会社の広島マツダに出向して営業をやっていた。年間129台売った年もあった。自動車のメカニックについての知識はあまりなかったが、サッカーをやっていたこ