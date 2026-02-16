◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子デュアルモーグル決勝(大会10日目/現地15日)男子デュアルモーグルで今大会自身2つ目となるメダルを獲得した堀島行真選手が、妻の輝紗良さんへの思いを語りました。モーグルでの銅メダルに続き、デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島選手。実は、元モーグル選手で2022年北京オリンピック日本代表であった妻・輝紗良さんから試合中にもSNSでアドバイスを受