スノーボード男子ハーフパイプでメダルを獲得した戸塚優斗選手、山田琉聖選手が15日にメダリスト会見に出席。4位の平野流佳選手へ思いを語りました。3度目のオリンピックとなった戸塚選手は95.00点で金メダル、初出場の山田選手は92.00点をマークし、銅メダルを獲得。日本勢が並んでの表彰台となりました。その裏で涙をのんだのはメダルを逃した平野選手です。3本フルメークで高得点をマークするも3位にまであと1点差の4位。競技後