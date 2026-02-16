ウクライナのハルシチェンコ・エネルギー相（当時）＝2024年5月、キーウ【キーウ共同】ウクライナメディアは15日、国営原子力企業エネルゴアトムを巡る巨額汚職事件に関し、関与が疑われていたハルシチェンコ元エネルギー相を国家汚職対策局（NABU）などが拘束したと報じた。列車で出国を試みていたという。欧州連合（EU）加盟を目指すウクライナにとって汚職撲滅は重要課題の一つ。エネルゴアトムについては、工事発注に絡む