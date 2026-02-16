松坂氏とスキーンズが対面“怪物”同士が対面した。パイレーツは15日（日本時間16日）、公式X（旧ツイッター）を更新。昨季のサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手と松坂大輔氏が対面した様子を公開した。2023年MLBドラフト全体1位で入団したスキーンズは昨季32先発で10勝10敗ながら216奪三振、防御率1.97をマーク。メジャー2年目にしてサイ・ヤング賞を受賞した。来月に迫った第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WB