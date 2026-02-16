ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが15日に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同3位の韓国に5-7で敗れた。通算1勝4敗となり、敗退危機に陥った。日本が崖っぷちに追い込まれた。序盤、スキップ吉村紗也香のショットが精度を欠き、第2、3エンド（E）に1点ずつスチールされる苦しい展開。第8Eに3失点し、逆転はならなかった。1次リーグ4敗目。近年は5勝4敗が準決勝進