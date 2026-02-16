三沢高の太田幸司氏はエースとして甲子園へ導いた苦難の道のりだった。元近鉄右腕の太田幸司氏（元近鉄、巨人、阪神）は青森県立三沢高の2年生エースとして1968年夏に初めて甲子園を経験した。2回戦で海星（長崎）に1-3で敗れたものの、全国レベルにも通用したことで自信を得て、翌1969年春の選抜出場をかけた2年秋の戦いに臨んだ。それには東北大会優勝が絶対条件。厳しい戦いを乗り越えて、決勝は八重樫幸雄捕手（元ヤクルト）