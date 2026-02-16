次期「AirPods Pro」には周囲を見るためのカメラが搭載される可能性がある、と報じられています。 リークアカウントのKosutamiによれば、次期AirPods Proでは各イヤホンに搭載されるカメラを通じて着用者の周囲を見ることができるとのこと。また、製品価格は現行モデルと同じ249ドル（約3万8000円※）であると伝えています。 ※1ドル＝約153.4円で換算（2026年2月13日現在） 次期AirPods Proに関しては、アナリストの