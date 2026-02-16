週末の昼食作り、つい「ちゃんと作らなきゃ」と気負っていた友人。ある日、小4の息子に留守番を頼み、「お昼はカップ麺」と伝えると、送られてきたのはまさかの『YouTuber風・実況動画』で……？ 友人が体験談を語ってくれました。 週末のお昼ごはんに感じるプレッシャー 週末のお昼ごはんは、何を作ろうかといつもプレッシャーに感じている私。 私には2人の子どもがいますが、ごはんを作ってもらうことへの反応