飼い主さんのお腹の上でくつろぐ猫ちゃん。愛くるしい様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は7万4000件以上の「いいね！」を獲得し「やっぱり故郷が落ち着くんでしょうね…」「うちの子もぽんぽんしながら寝かします」「可愛い！でもめっちゃ体温熱いでしょ」とのコメントが寄せられていました。 【動画：飼い主さんのお腹の上でまったりする『甘えん坊の猫』…『赤ちゃんすぎる光景』】 飼い主さんにぴったりくっつく甘えん坊