春になると、くしゃみや鼻水、目のかゆみに悩まされる花粉症。国民病ともいわれるこのアレルギー疾患について、近年「腸内環境」との関係に注目が集まっている。 【写真】暖かくなるとムズムズ…これが花粉症のメカニズム 花粉症は、体内に侵入した花粉を免疫が異物と認識し、過剰に反応することで起こる。東京・赤坂ファミリークリニックの伊藤明子院長は、その仕組みについて「花粉が鼻や目の粘膜から侵入する