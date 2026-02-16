今日2月16日は、冬型の気圧配置で日本海側は雪や雨となるでしょう。太平洋側は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は関東や東海などで雨や雪の降る所も。最高気温は、北海道や東北、北陸では昨日15日(日)より大幅に低くなる所が多いでしょう。日本海側は雪や雨日本海側は北海道や東北、北陸、山陰を中心に雪や雨となり、内陸や標高の高い所では雪が積もるおそれがあります。路面の凍結や吹雪による視界不良に注意し、車は冬用タイヤ