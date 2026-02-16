名古屋GKシュミット・ダニエルがPK戦で2本セーブ名古屋グランパスは2月15日、J1百年構想リーグの第2節でガンバ大阪と対戦し0-0でPK戦までもつれた一戦は、GKシュミット・ダニエルが2本セーブし勝ち点2をゲットした。圧巻セーブの数々だった。名古屋は今季新たに”ミシャ”ことミハイロ・ペトロヴィッチ監督を招聘し、新シーズンに臨んでいる。初陣となった8日の開幕戦・清水エスパルス戦を1-0で白星発進したチームは、2節でG大