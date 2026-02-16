西大伍「岩手という地で過ごしたことは、僕の人生にとってすごく貴重でした」日本代表招集歴のある車屋紳太郎（川崎）、六反勇治（藤枝）らがユニフォームを脱いだ2025年。2011年と2019年に国際Aマッチ出場を記録した技巧派右サイドバック（SB）西大伍も20年間の長い現役キャリアに終止符を打った。北海道コンサドーレ札幌のアカデミーで育ち、札幌、アルビレックス新潟、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、浦和レッズ、いわ