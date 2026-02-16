ポッカサッポロ北海道、道文教大、ラルズの三社協業による「レモンで健やか！北海道の恵みレシピコンテスト２０２５」の表彰式が１２日、恵庭市の同大で開催された。最終選考に残った３コース９レシピから、本寺愛菜さん（道文教大１年）、南園愛唯さん（同）、貝田みのりさん（道文教大付高１年）の３人が優秀賞を受賞した。昨年７月に同大の授業カリキュラムの一環として、ポッカサッポロ北海道の「レモンセミナー」を開催。