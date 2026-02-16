第１子妊娠中のモデルで女優のトリンドル玲奈が夫婦ショットを公開した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、マタニティー雑誌「たまごクラブ」を「ぜひ見てください〜」と呼びかけた。夫で俳優の山本直寛も撮影に参加。トリンドルはふわふわのワンピース衣装で山本と並んだ。２人は２０２４年１月に結婚を発表し、今年１月に第１子妊娠を公表。１月１７日の投稿では「今ではもうぽんぽこりん」とつづり、重そうなお