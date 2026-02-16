アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗（23）が、4月8日発売の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で初のセンターを務めることが決定した。15日深夜に放送された冠番組『乃木坂工事中』で発表された。【写真】色気たっぷり…白肌あらわなキャミソール姿の池田瑛紗5期生の池田は、グループに在籍しながら東京藝術大学に通う異色の経歴の持ち主。2025年は初の個展「Wings:あひるの夢」を開催、TV CM「サムラ