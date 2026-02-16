15日（日本時間16日）、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート・ペアのショートプログラムが行われた。世界選手権で2℃の優勝を誇る「りくりゅう」こと三浦璃来／木原龍一組は最終グループ3番目で登場。評価の高いリフトに乱れがあり、演技終了後、木原は氷上でうなだれ硬い表情でキスアンドくらいに向かった。SPの結果は73.11。5位でフリーに臨む。インタビューに対し、木原は「大きなミスはあったが70点台にとどまった。し