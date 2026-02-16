好きな人のいろいろな表情が見られることは代えがたい喜びである。Xに投稿された『辺見さん 今どんな顔してる？』は、“顔”を軸にしたテンポ感の良いラブコメ作品だ。 【漫画】『辺見さん 今どんな顔してる？』を読む 椎野は高校で再会した幼馴染の辺見と付き合うことになった。交際して1か月、ラブラブ絶頂期ではあるが、唯野には1つ大きな懸念を抱えている。変身ヒーローである辺見の顔には常に仮面が装着さ