きょう(月)は全国的に雲が広がりやすく、太平洋側でもにわか雨がありそうです。午前中は西日本や東日本の太平洋側で日差しが届きますが、午後からは次第に雲が広がり、夜は沖縄や九州、関東で一時的に雨の降る所があるでしょう。夜は気温が下がるため、山沿いを中心に雪で、平地でも雨に雪の混じる所がありそうです。日中の気温はきのう(日)より低い所が多く、日差しも少ないため、きのうほどの暖かさは感じられないでしょう。特に