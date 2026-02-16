◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアショートプログラム(大会10日目/現地15日)フィギュアスケートペアショートプログラムが15日行われ、“りくりゅう”こと三浦璃来選手と木原龍一選手組がリフトのミスがあり73.11点の5位発進となりました。冒頭の3ツイスト、3トゥループを成功。しかしその後、リフトで乱れます。そこから懸命に立て直し、会場を魅了しました。木原選手は演技後、リンク上で下を向き