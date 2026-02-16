◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日フィギュアスケートペアSP（2026年2月15日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのペアショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われ、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。同種目で日本勢初のメダルを目指したが、まさかの発進となった。冒頭のトリプルツイストリフトから始まり、高難度の技を披露。だが、リフト技でこれまではあまり