◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、初出場の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（すみただ、木下アカデミー）組は２度の転倒があり、５９・６２点で１９組中１９位に終わった。スロージャンプでの転倒後、会場からは大きな励ましの拍手が響いた。演技後は森口が長岡の肩を抱き寄せねぎらった。中