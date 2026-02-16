FAカップ4回戦が15日に行われ、アーセナルとウィガンが対戦した。直近のプレミアリーグでブレントフォード相手に痛恨のドローに終わったアーセナル。過密日程が続く中、EFLリーグ1（イングランド3部）のウィガン相手のホームゲームでバウンスバックの白星を目指した。ミケル・アルテタ監督はブレントフォード戦を体調不良で欠場したウィリアム・サリバを復帰させた他、出場機会の少ない選手と一部主力をミックスした布陣を採用