お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に出演し、声帯の不調により3週間の休養を取ることを発表した。喉の不調が長引き同番組を2週にわたり欠席しており、約1カ月ぶりのスタジオ入り。「声帯がボロボロらしい。『大谷さんの手術前の肘だ』って言ってた、先生は。炎症が起きてるんだって、ずっと。それはダメージの蓄積だって」と説明。「全く