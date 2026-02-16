楽天・宋家豪（ソン・チャーホウ）のルーティン。そのひとつが、「コカ・コーラ」を飲むことだと、本人が話してくれたことがあった。疲労回復に効果があるとされる果糖ブドウ糖液が含まれるそれを喉に流し込むと、スイッチが入る。ただし、「糖分が高いから、試合以外では飲まないように気をつけている」のだと、宋は笑っていた。そして試合が始まれば、中継ぎを中心にマウンドに立つ宋が淡々と準備に取りかかる。まず、