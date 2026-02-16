スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は高校野球の名勝負の連載です。こんな対決あったのか！ 高校野球・レア勝負＠甲子園第９回 1998年春、1998年夏 村田修一（東福岡）×松坂大輔（横浜）、古木克明（豊田大谷）高校野球には数々の名勝負がある。選手自身のきっかけになった瞬間から、周囲のライバルに刺激を与えたシーン、ファンの誰もが記憶に留めているものなど、語りぐさになった場面は尽きない。そうしたレアな