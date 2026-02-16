エースからエールが送られた。ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子５００メートル（１５日＝日本時間１６日、ミラノ・スピードスケート競技場）が行われ、吉田雪乃（寿広）は３７秒９８で１３位。目標のメダルには届かず、大粒の涙を流した。自らの滑りを大舞台で見せることができなかった。最初の１００メートルで全体１４位と出遅れると、中盤以降もスピードに乗ることができなかった。「応援してくださるみなさん