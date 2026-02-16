メッツは15日（日本時間16日）、オフにドジャースからFA後、レッズと契約もDFA、その後ドジャースと契約もDFAとなっていたベン・ロートベット捕手（28）をウエーバーで獲得したと発表した。ロートベットは昨季7月末のトレードでレイズから加入し、ワールドシリーズ連覇に貢献したが11月にレッズへの移籍が発表された。しかし、わずか3カ月後の今月6日に電撃復帰が発表され、その際に救援左腕アンソニー・バンダ投手が40人枠