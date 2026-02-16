大宮の「産業道路」新バイパス、4車線化で「慢性渋滞」緩和へさいたま市は2026年1月21日、整備を進めてきた都市計画道路産業道路（天沼工区）を2月18日に開通すると発表しました。大宮駅周辺や現道の慢性的な混雑緩和、および防災機能の向上が期待される延長約670mのバイパス区間です。【画像】これは便利！ 「新開通区間」はココです！（8枚）さいたま市大宮区で整備が進められてきた都市計画道路「産業道路（天沼工区）」