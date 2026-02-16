茂木外相が中国に反論しました。茂木外相は14日、ドイツで開かれている国際会議で、中国の王毅外相が高市首相の“台湾有事”をめぐる発言について「中国の主権への直接的な挑戦だ」と述べたことについて「事実に基づくものではない」と反論しました。茂木外相はまた「日本は戦後、一貫して平和国家としての道を歩んできた」と強調しました。