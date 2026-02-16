ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子のSP滑走順が15日、決まった。日本女子で初めて3度目の出場となる坂本花織（シスメックス）は27番滑走となった。ともに初出場の中井亜美（TOKIOインカラミ）は18番滑走、千葉百音（木下グループ）は最終滑走となった。昨季の世界選手権を制したアリサ・リュウ（米国）は24番滑走、アンバー・グレン（米国）は28番滑走。中立選手として出場するロシアのアデリア・ペトロシ