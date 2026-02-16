元卓球日本代表・石川佳純さんが１５日、インスタグラムのストーリーズを更新。元フィギュアスケート女子の宮原知子さんの投稿に返信した。現在、ミラノ・コルティナ五輪でフジテレビのスペシャルキャスターを務める石川さん。「ミラノで会えて嬉しかったです〜」という２ショット付きのメッセージに、「さとこちゃん♥」と反応した。インスタにはニット帽と厚手のダウンを着こんだ雪山コーデも投稿。ＳＮＳでは「めっ