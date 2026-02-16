ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がキャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で今キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板した。のべ３人の打者に１７球を投げ、左前安打、空振り三振、遊ゴロと安打性は１本のみで、最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークした。朗希と対戦した１、３人目の打者は３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で韓国代